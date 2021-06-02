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Угрожавший снести топором веревки для сушки белья петербуржец получил штраф 3 тыс. рублей
Сегодня, 18:40
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Угрожавший снести топором веревки для сушки белья петербуржец получил штраф 3 тыс. рублей

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4 июня текущего года Т. вступил в конфликт, возникший между его женой и Г.

Житель поселка Металлострой, который угрожал соседке по общежитию снести топором веревки для сушки белья, оштрафован на 3 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов сегодня, 6 сентября.

4 июня текущего года Т. вступил в конфликт, возникший между его женой и Г. Он сказал, что устранит веревки для сушки белья топором, выражался нецензурной бранью и оскорблял потерпевшую.

Мировой судья судебного участка №80 Северной столицы привлек Т. к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что укрывавшему Трепову* суд Петербурга подлил домашний арест.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт между соседями, мировой судья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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