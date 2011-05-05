Укрывавшему Трепову* суд Петербурга подлил домашний арест

Напомним, что ранее Касинцева обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о готовящемся преступлении).

Дмитрию Касинцеву, укрывавшему в квартире Дарью Трепову*, продлили меру пресечения до 11 октября 2023 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга во вторник, 5 сентября.

Напомним, что ранее Касинцева обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о готовящемся преступлении). На данный момент Выборгский районный суд вменяет ему ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

Осознавая причастность Треповой* к совершению особо тяжкого преступления, разрешил ей остаться в своей квартире и дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По данным следствия, 2 апреля текущего года Дарья Трепова* принесла в кафе на творческий вечер взрывное устройство, после чего ее соучастники произвели взрыв. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский. После теракта девушка скрывалась у Касинцева.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов.

Ранее на Piter.TV: в Москве суд продлил арест Треповой* по делу о теракте в Петербурге.

Фото: Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Петербурга