В Москве суд продлил арест Треповой* по делу о теракте в Петербурге

Срок содержания под стражей продлен на три месяца.

Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой*, обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Срок содержания под стражей продлен на три месяца, до 2 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме.

Дарье Треповой вменяют в вину совершение террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств и подделку документов. С апреля она находится в московском СИЗО. Взрыв в кафе в Петербурге произошел 2 апреля. Дарья Трепова подарила Владлену Татарскому статуэтку, которая впоследствии взорвалась, военкор погиб.

Обвиняемая позже сообщила, что сожалеет о содеянном, однако она была уверена, что в посылке, которую её просили передать, не было ничего опасного.

* – внесена в реестр террористов и экстремистов

Фото: Piter.tv