Суд Петербурга дал 3 года условно женщине, сообщившей о минировании Парка 300-летия

Петербургский суд рассмотрел дело женщины о ложном сообщении о минировании Парка 300-летия. Она получила условный срок.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте инфраструктуры). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в июле этого года она позвонила в полицию и сообщила о том, что в Парке 300-летия Петербурга готовиться взрыв. Якобы под сценой заложена бомба, однако правоохранители ничего не обнаружили.

Женщина свою вину признала. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее сообщалось, что в парке 300-летия Петербурга обновят пространство для скейтеров.

Фото: Piter.TV