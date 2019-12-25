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Суд Петербурга дал 3 года условно женщине, сообщившей о минировании Парка 300-летия
Сегодня, 14:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга дал 3 года условно женщине, сообщившей о минировании Парка 300-летия

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Петербургский суд рассмотрел дело женщины о ложном сообщении о минировании Парка 300-летия. Она получила условный срок.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте инфраструктуры). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в июле этого года она позвонила в полицию и сообщила о том, что в Парке 300-летия Петербурга готовиться взрыв. Якобы под сценой заложена бомба, однако правоохранители ничего не обнаружили.

Женщина свою вину признала. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. 

Ранее сообщалось, что в парке 300-летия Петербурга обновят пространство для скейтеров.

Фото: Piter.TV

Теги: заведомо ложное сообщение, парк 300 летия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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