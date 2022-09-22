Петербуржец украл деньги и телефон из кармана спящего мужчины и отправился в колонию строгого режима на два года

Вынесен приговор за хищение имущества у спящего мужчины.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье о краже из одежды потерпевшего со значительным ущербом(пп. "в,г" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

По данным ведомства, в сентябре подсудимый во дворе на Лермонтовском проспекте, когда потерпевший заснул на скамейке, вытащил из кармана его брюк мобильный телефон и деньги. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 2 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе.

Фото: Piter.TV

