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Петербуржец украл деньги и телефон из кармана спящего мужчины и отправился в колонию строгого режима на два года
Сегодня, 17:38
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец украл деньги и телефон из кармана спящего мужчины и отправился в колонию строгого режима на два года

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Вынесен приговор за хищение имущества у спящего мужчины.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье о краже из одежды потерпевшего со значительным ущербом(пп. "в,г" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

По данным ведомства, в сентябре подсудимый во дворе на Лермонтовском проспекте, когда потерпевший заснул на скамейке, вытащил из кармана его брюк мобильный телефон и деньги. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 2 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе.

Фото: Piter.TV
 

Теги: кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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