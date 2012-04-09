Суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе

Оглашен приговор по уголовному делу о кражах из автомобилей.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества со значительным ущербом). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в период с августа по сентябрь мужчина разбивал стекла автомобилей: "Лада Ларгус", "Джилли", "Митсубиси Паджеро", "ВАЗ 2113", "Хендэ АЙ ИКС 35", "Додж Караван", припаркованных в Московском районе. После чего похищал из салонов личные вещи потерпевших.

В основном "добычей" подсудимого являлись инструменты для проведения ремонтных и строительных работ. После краж он продавал найденное на рынке.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что в магазине на Косыгина карманница воровала кошельки у пенсионеров.

Фото: Piter.TV

