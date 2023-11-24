В Ленобласти сотрудники полиции задержали серийную "карманницу"

В течение марта-октября в полицию Красногвардейского района Петербурга поступали заявления о кражах. Объединяло эти преступления то, что потерпевшие – пожилые люди, а хищения совершались в продуктовом магазине.

Сотрудники полиции задержали серийную "карманницу", которая орудовала в Красногвардейском районе в марте-октябре этого года. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В течение марта-октября в полицию Красногвардейского района Петербурга поступали заявления о кражах. Объединяло эти преступления то, что потерпевшие – пожилые люди, а хищения совершались в продуктовом магазине.

Одна пенсионерка 4 марта лишилась кошелька, в котором были 2 750 рублей, после посещения магазина на проспекте Косыгина. Другой пенсионер, находясь в вышеуказанном магазине, 13 мая обнаружил пропажу портмоне (4 000 рублей). Аналогичная кража 22 июля была совершена у пожилого посетителя магазина. У него из сумки был похищен кошелек, в котором лежали 5 тысяч рублей. Следующее преступление было совершено 20 августа: у покупательницы магазина похитили 7 тысяч рублей. Последняя кража была осуществлена 8 октября: у пенсионера в магазине был похищен портмоне с банковскими картами и денежными средствами в размере 20 000 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

По подозрению в совершении краж 23 ноября в поселке "Ульяновка" Тосненского района Ленобласти была задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая 36-летняя жительница Всеволожска.

Ранее на территории железнодорожной станции "Волковская" полицейские задержали двух мужчин, которые планировали слить дизельное топливо из тепловоза.

Фото и видео: МВД