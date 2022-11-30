На "Волковской" пытались похитить 180 литров дизельного топлива

Подозреваемые – 30-летний петербуржец и 58-летний житель Ленобласти.

На территории железнодорожной станции "Волковская" полицейские задержали двух мужчин, которые планировали слить дизельное топливо из тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Стражами порядка установлено, что 30-летний петербуржец совместно с 58-летним жителем Ленобласти, воспользовавшись своим служебным положением, в ночное время с помощью насоса для перекачки топлива слили более 180 литров горючего в канистры. Однако в момент совершения преступления они были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО