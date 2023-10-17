Суд Петербурга отправил в колонию вора сыра и салями из магазина

Суд отправил в колонию вора продуктового магазина. До этого у него был условный срок.

Колпинский районный суд Петербурга со второго раза рассмотрел представления УИИ об отмене условного осуждения в отношении петербуржца, признанного виновным по части 1 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30-части 1 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, его признали виновным в краже сыра, сливочного масла, шампуня и салями. Однако суд назначил ему условный срок.

Мужчина же в период испытательного срока систематически допускал нарушения возложенных приговором суда обязанностей: трижды не явился на регистрацию без уважительных причин, изменил постоянное место жительства без уведомления инспекции, дважды был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ, не предпринимал попыток погасить задолженность по иску.

Обвиняемый просил не сажать его, однако суд назначил ему 7 месяцев колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Ломоносове женщина пыталась зарегистрировать в своей квартире 8 мигрантов.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

