В Ломоносове женщина пыталась зарегистрировать в своей квартире 8 мигрантов

Жительница Ломоносова фиктивно регистрировала в своей квартире иностранных граждан.

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Она обвиняется по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, жительница Ломоносова обратилась в МФЦ для регистрации восьми иностранных граждан по месту своего жительства, однако сотрудниками полиции установлено, что она не имела намерения предоставлять свою жилплощадь для пользования иностранцам. а лишь зарегистрировала их по месту пребывания в своей квартире с целью получения от них денег.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что из Петербурга выдворили более 2 тыс. нелегальных мигрантов в 2023 году.

Фото: Piter.TV

