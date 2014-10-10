Отправлены в колонию дебоширы, которые избили жильцов дома на Центральной улице в Металлострое

Подсудимые устроили потасовку во время распития алкоголя.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины и троих мужчин. Им вменили ч. 2 ст. 213 и пп. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ, сообщили 28 августа в надзорном ведомстве.

В апреле 2023 года подсудимые распивали алкоголь у дома 6 по Центральной улице в Металлострое и не давали покоя жильцам, нарушая общественный порядок. Один из жильцов сделал замечание, в ответ фигурант схватил его и напал. Потерпевший хотел спрятаться в парадной, однако злоумышленники выдернули дверь и проникли внутрь. Избиения продолжились, пострадал еще один мужчина, вышедший на помощь.

Женщина отправлена в исправительную колонию общего режима на 4,5 года, ее приятель – на 6 лет, оставшимся дали по 5 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый пассажир напал на контролера автобуса в Невском районе.

Фото: Piter.TV