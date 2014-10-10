  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Отправлены в колонию дебоширы, которые избили жильцов дома на Центральной улице в Металлострое
Сегодня, 11:45
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Отправлены в колонию дебоширы, которые избили жильцов дома на Центральной улице в Металлострое

0 0

Подсудимые устроили потасовку во время распития алкоголя.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины и троих мужчин. Им вменили ч. 2 ст. 213 и пп. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ, сообщили 28 августа в надзорном ведомстве. 

В апреле 2023 года подсудимые распивали алкоголь у дома 6 по Центральной улице в Металлострое и не давали покоя жильцам, нарушая общественный порядок. Один из жильцов сделал замечание, в ответ фигурант схватил его и напал. Потерпевший хотел спрятаться в парадной, однако злоумышленники выдернули дверь и проникли внутрь. Избиения продолжились, пострадал еще один мужчина, вышедший на помощь. 

Женщина отправлена в исправительную колонию общего режима на 4,5 года, ее приятель – на 6 лет, оставшимся дали по 5 лет. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый пассажир напал на контролера автобуса в Невском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии