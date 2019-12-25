Нетрезвый пассажир напал на контролера автобуса в Невском районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером 26 августа в полицию Невского района поступило сообщение о происшествии в маршрутке №4 возле дома 106 по Октябрьской набережной.

По прибытии сотрудников полиции выяснилось, что примерно в 20:40 пьяный молодой мужчина, которому исполнилось 20 лет, напал на 52-летнего контролёра-ревизора, находящегося в салоне транспортного средства, а также испортил его служебное удостоверение.

Хулиган был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции, где в отношении него составили административный протокол по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

Пострадавший контролёр отказался обращаться за медпомощью. Им написано заявление в полицию, и теперь рассматривается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV