Нетрезвая компания проявила агрессию в отношении медика на Новаторов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 августа в отделении полиции Кировского района Петербурга зарегистрировали обращение 30-летнего врача-терапевта. Специалист прибыл на дом к 54-летнему мужчине, проживающему в доме №35 на бульваре Новаторов, по поступившей просьбе оказать медицинскую помощь. Однако состояние больного оказалось алкогольным опьянением, и врач столкнулся с группой знакомых мужчины, находящихся вместе с ним.

Пациент попросил выписать ему лист нетрудоспособности, но получил отказ, после чего стал проявлять враждебность и агрессивно вытолкнул медработника за пределы помещения. Личные вещи доктора остались внутри комнаты, хозяин квартиры и его друзья отказались вернуть чужое имущество.

Только после прибытия полицейских ситуация разрешилась: сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять утраченное врачом имущество и задержать всех участников конфликта, включая хозяина квартиры и троих гостей возрастом 45, 47 и 72 лет. Всех четверых доставили в отделение полиции, где составили административные протоколы по статье 20.1 частью первой КоАП РФ, а затем поместили нарушителей в специальный приёмник.

Фото: Piter.TV