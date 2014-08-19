Соседки по коммуналке в Петербурге судятся из-за общей кухни и коридора

Суд принял решение установить порядок использования общих зон, запретил женщине хранить велосипед в коридоре и изменять замки без предоставления дубликатов соседям.

Конфликт между соседями в коммунальной квартире из-за общего пользования кухней и коридором привел к судебному разбирательству. Пенсионерка, часто менявшая замки на дверях и хранящая велосипед в общем коридоре, стала объектом жалобы соседей.

Пушкинский отдел судебных приставов начал исполнительное производство в отношении 65-летней женщины, которая не могла мирно урегулировать вопрос с соседкой относительно использования общих помещений. Другая жильца квартиры настаивала на том, чтобы пенсионерка убрала велосипед из коридора и перестала создавать неудобства для остальных жильцов, так как она постоянно меняла замки, из-за чего доступ в квартиру становился невозможным без вызова спасательных служб.

Суд принял решение установить порядок использования общих зон, запретил женщине хранить велосипед в коридоре и изменять замки без предоставления дубликатов соседям. Нарушение этих условий каралось штрафом в размере 1000 рублей ежедневно. После вмешательства судебного пристава, которому удалось объяснить должнице возможные санкции за неисполнение решения суда, женщина согласилась убрать велосипед. Сейчас соседи сообщают, что жалоб на нее больше не поступает.

Процесс завершился выполнением судебного постановления, что подтвердил ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)