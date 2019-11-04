С начала года приставы отправили на принудительное лечение пять петербуржцев с открытым туберкулезом

Процесс лечения каждого пациента может длиться до 12 месяцев.

С начала 2025 года судебные приставы Петербурга принудительно отправили на лечение в туберкулезные диспансеры пятерых граждан, страдающих активной формой туберкулеза. Эти меры были приняты после отказа больных добровольно следовать судебным решениям о прохождении лечения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Процесс лечения каждого пациента может длиться до 12 месяцев. Это не единственный случай, когда в Санкт-Петербурге приходилось прибегать к таким мерам: в 2024 году принудительно госпитализировано 16 человек.

Решения о лечении были вынесены районными судами, однако пациенты отказались их исполнять, что и привело к принудительным действиям. Возраст госпитализированных варьировался от 41 до 63 лет, трое из них проживают в Красносельском районе, а двое — в Московском. Судебные приставы, обеспечив себя индивидуальными средствами защиты, организовали доставку больных в медицинские учреждения. Например, 50-летнему жителю Красносельского района пришлось согласиться на лечение после беседы с судебным приставом.

Ранее мы сообщили о том, что приставы взыскали с петербургской компании 4,4 млн рублей долгов по зарплате.

Фото: Unsplash (CDC)