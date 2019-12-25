Приставы взыскали с петербургской компании 4,4 млн рублей долгов по зарплате

Как отмечают судебные приставы, на 1 апреля текущего года общая сумма взысканной ими задолженности по зарплатам петербуржцев достигла 54 млн рублей.

Судебные приставы Петербурга взыскали в пользу работников компании, специализирующейся на монтаже противопожарных систем, 4,4 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по городу.

Одиннадцать специалистов вынуждены были обратиться в суд из-за длительной невыплаты заработанных денег. Один из пострадавших сотрудников, которому на тот момент было 46 лет, устроился на работу в организацию в апреле 2022 года. Спустя полгода начались задержки с выплатой зарплаты, в результате чего долг перед ним достиг почти 300 тысяч рублей.

Обратившись в суд, сотрудник получил поддержку коллег. Общая сумма долга компании перед всеми пострадавшими составила порядка 4,4 млн рублей. Судебные приставы направили предписание о взыскании денежных средств, находящихся на банковских счетах должника, а также запретили вносить изменения в ЕГРЮЛ.

Компания предпочла урегулировать конфликт мирным путем и погасила задолженность перед своими сотрудниками. Как отмечают судебные приставы, на 1 апреля текущего года общая сумма взысканной ими задолженности по зарплатам петербуржцев достигла 54 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году 16 петербуржцев обязали вернуть водительские права в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу