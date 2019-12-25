Суд Петербурга взыскал в пользу сотрудника ДПС 150 тысяч рублей за сломанный палец

Петербургский суд рассмотрел дело мужчины, который напал на сотрудника ГИБДД в Колпино и сломал ему палец.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в мае этого года обвиняемый находился в Колпино и решил не выполнять законные требования сотрудника ГИБДД, поэтому ударил его локтем, что привело к перелому у правоохранителя.

Мужчина вину признал и извинился. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу правоохранителя 150 000 рублей.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве со страховкой на 30 млн рублей задержан в Петербурге.

ФОто: Piter.TV