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Суд Петербурга взыскал в пользу сотрудника ДПС 150 тысяч рублей за сломанный палец
Сегодня, 11:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга взыскал в пользу сотрудника ДПС 150 тысяч рублей за сломанный палец

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Петербургский суд рассмотрел дело мужчины, который напал на сотрудника ГИБДД в Колпино и сломал ему палец.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в мае этого года обвиняемый находился в Колпино и решил не выполнять законные требования сотрудника ГИБДД, поэтому ударил его локтем, что привело к перелому у правоохранителя.

Мужчина вину признал и извинился. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу правоохранителя 150 000 рублей. 

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве со страховкой на 30 млн рублей задержан в Петербурге.

ФОто: Piter.TV

Теги: гибдд, драка, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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