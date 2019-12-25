Обвиняемый в мошенничестве со страховкой на 30 млн рублей задержан в Петербурге

Задержанный доставлен в дежурную часть, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на понедельник, 18 сентября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов по улице Дыбенко задержали 34-летнего мужчину, который находится в международном розыске за крупное мошенничество. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, в 2017 году обвиняемый совместно с неустановленными лицами путём обмана относительно наступления страхового случая, обратился во Всеволожский городской суд Ленобласти с иском и предоставил заведомо подложный договор, а также копии документов о возбуждении уголовного дела и признании мошенника потерпевшим с целью оформления страхового случая. На основании судебного решения злоумышленники получили 30 млн руб.

Задержанный доставлен в дежурную часть, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что 54-летний петербуржец перевел мошенникам почти 7 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)