54-летний петербуржец перевел мошенникам почти 7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Петербурге 54-летний мужчина поверил мошенникам и перевёл на неизвестные счета почти 7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился начальник смены компании по производству упаковки для пищевых продуктов. Он сообщил, что в период с 12 августа по 12 сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Звонивший сообщил, что на счету петербуржца происходят мошеннические действия и поэтому необходимо все свои деньги перевести на безопасный счёт. После этого мужчина перевёл на неизвестные счета 6 880 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Также в Петербурге ищут мастеров, поменявших пенсионерке розетки за 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv