В Петербурге ищут мастеров, поменявших пенсионерке розетки за 1,5 млн рублей

В августе пожилой петербурженке позвонили неизвестные и убедили её в необходимости замены старой проводки на новую с целью избежать пожаров.

В Петербурге полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку на 1,5 миллиона рублей. Столько женщина заплатила за замену старых розеток на новые. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В августе пожилой петербурженке позвонили неизвестные и убедили её в необходимости замены старой проводки на новую с целью избежать пожаров. В сентябре в квартиру женщины на Купчинской улице пришли "работники организации". Они заменили старые розетки на новые, получили за работу 807 тысяч рублей и ушли.

Позже к заявительнице пришел еще один незнакомец, который представился руководителем контроля качества услуг компании и заявил, что приходившие ранее специалисты – мошенники. Неизвестный пообещал вернуть пенсионерке все деньги, однако за это он попросил сначала отдать 700 тысяч рублей.



Петербурженка передала неизвестному 700 тысяч рублей. Уходя, мужчина забрал с собой все заключенные договоры между заявительницей и компанией. Полиция возбудила дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Петербурге полиция пресекла деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пенсионеров.

Фото: Piter.tv