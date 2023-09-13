В Петербурге полиция пресекла деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пенсионеров

Аферисты составляли фиктивные договоры об оказании услуг, цены на которые были сильно завышены.

Петербургская полиция пресекла деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пожилых граждан. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативные мероприятия начались ещё в июле 2022 года, когда в Петербурге была зарегистрирована серия мошенничеств по одной и той же схеме: представляясь лжеремонтниками, злоумышленники убеждали пожилых граждан заменить их установленные пластиковые окна, отремонтировать электрические приборы и проводку, якобы уже технически неисправные, или выполнить иные ремонтные работы. Причем мошенники всегда утверждали, что отказаться от услуги нельзя, так как это создаст пожароопасную ситуацию для жителей всего дома. Как правило, испуганные пенсионеры соглашались на оформление заявки и вызов "мастера".

Аферисты составляли фиктивные договоры об оказании услуг, цены на которые были сильно завышены. О стоимости работ жертвы узнавали уже после их оказания, а от оплаты квитанции ни под каким предлогом нельзя было отказаться.

В общей сложности 18 пожилых петербуржцев в возрасте от 68 до 87 лет отдали лжемастерам 1 750 000 рублей.

В результате расследования выяснилось, что криминальный бизнес организовал 33-летний житель Казани. Для "ведения деятельности" на территории Петербурга он вовлек в неё троих сообщников.

По всем фактам противоправной деятельности следователями возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Все вышеуказанные лица, а также 12 участников группы, осуществлявшие непосредственные визиты к потерпевшим, задержаны в качестве подозреваемых. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3.6 млн рублей и ещё 2.3 млн, взятые в кредит.

Фото и видео: МВД