В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3.6 млн рублей и ещё 2.3 млн, взятые в кредит

Сумма общего ущерба 5 901 000 рублей.

В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3 млн рублей из личных средств и ещё взяла кредиты. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 5 сентября обратилась 76-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в период с 21 по 29 августа ей звонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка. Незнакомец сообщил петербурженке, что мошенники пытаются снять деньги с её вклада и для сохранения необходимо перевести их на безопасные счета. Женщина сняла со своего счета 3 600 000 рублей и перевела их на счета, указанные неизвестным. Также неизвестные убедили пенсионерку взять в нескольких банках кредиты на общую сумму 2 301 000 рублей, которые она перевела на неизвестные счета.

Сумма общего ущерба 5 901 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 8 млн рублей.

Фото: Piter.TV