В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 8 млн рублей

Ей якобы звонил следователь.

В Петербурге 76-летняя пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам более 8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv

По словам 76-летней пострадавшей, проживающей в Ленобласти, ей 10 июля позвонил неизвестный, который представился следователем. Он убедил пожилую женщину снять 1 550 000 рублей и перевести их на "безопасный счет". Через несколько дней этот же человек позвонил пенсионерке и сообщил, что на её недвижимость на проспекте Просвещения претендуют мошенники. Чтобы предотвратить это, женщину убедили продать квартиру. После продажи квартиры к пенсионерке пришёл курьер, которому она передала 6 785 053 рублей, полученные от продажи квартиры.

Материальный ущерб составил 8 335 053 рублей. Приметы курьера: мужчина, кавказкой внешности с бородой, невысокого роста, волосы темного цвета, был одет в синюю футболку, джинсы с рваными карманами, есть татуировка на левой стороне шеи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Резкое увеличение кибермошенничества в Санкт-Петербурге тревожит власти.

Фото: Piter.TV