Резкое увеличение кибермошенничества в Санкт-Петербурге тревожит власти

Около 85% всех преступлений, совершенных в Петербурге в последнее время, связаны с использованием информационных технологий и интернета. Об этом пишет "Петербургский дневник".
то означает, что более 7,5 тысяч случаев кибермошенничества были зафиксированы с начала года. Эти преступления охватывают широкий спектр деяний, включая хищение имущества, мошенничество и другие криминальные акты.
Прокурор Виктор Мельник считает, что рост кибермошенничества в городе связан с цифровизацией общества, а также с особенностями киберпространства. Интернет стал доступным для широкой аудитории, обеспечивая анонимность и трансграничный характер преступлений.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга защитила права обманутой пенсионерки.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все