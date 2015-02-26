Резкое увеличение кибермошенничества в Санкт-Петербурге тревожит власти

В последние месяцы в Санкт-Петербурге продолжает заметно расти число кибермошенничества, вызывая серьезную озабоченность среди городских правоохранительных органов.

Около 85% всех преступлений, совершенных в Петербурге в последнее время, связаны с использованием информационных технологий и интернета. Об этом пишет "Петербургский дневник".

то означает, что более 7,5 тысяч случаев кибермошенничества были зафиксированы с начала года. Эти преступления охватывают широкий спектр деяний, включая хищение имущества, мошенничество и другие криминальные акты.

Прокурор Виктор Мельник считает, что рост кибермошенничества в городе связан с цифровизацией общества, а также с особенностями киберпространства. Интернет стал доступным для широкой аудитории, обеспечивая анонимность и трансграничный характер преступлений.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга защитила права обманутой пенсионерки.

Фото: Piter.TV