Власти Петербурга намерены оптимизировать стационарное обслуживание пожилых людей

В настоящий момент в городе проживает около 1,6 млн. пожилых людей.

Депутаты ЗакСа в одном из частных пансионатов Петербурга обсудили проблемные вопросы бюджетного финансирования учреждений, которые помогают пожилым людям. Парламентарии и представители профильных комитетов пришли к заключению о необходимости оптимизации стационарного обслуживания людей "серебряного возраста", – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Необходимо совершенствовать систему социального обслуживания граждан старше 55 лет. Первыми шагами на пути к достижению этой цели должны стать сокращение очереди в государственные стационарные учреждения и увеличение количества сиделок на дому. Сегодня в городе работают 15 учреждений соцобслуживания для взрослого населения. Однако спрос на социальные услуги значительно превышает предложение. Александр Ржаненков, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Санкт-Петербурга

В 2023-м году в Северной столицы уже запускали систему долговременного ухода за пожилыми людьми, однако тогда полностью удовлетворить потребности жителей города не удалось из-за дефицита кадров и недостатка финансирования. Нынче депутаты намерены начать субсидирование негосударственных организаций, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг. В Комитете по социальной политике уже разработали соответствующий законопроект.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появилось кафе для пожилых людей.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга