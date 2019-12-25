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ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" получит субсидии на ремонт снегоплавительных пунктов
Сегодня, 10:48
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ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" получит субсидии на ремонт снегоплавительных пунктов

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Город выделил на эти нужды 3,7 млн рублей в рамках подготовки к зимнему сезону 2023 года.

Правительство Северной столицы выделило субсидии в пользу  ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Средства пойдут на проведение капремонта  стационарных снегоплавильных пунктов. Соответствующее постановление подписал губернатор города.

В общей сложности на проведение работ решено было выделить 3,7 млн рублей.

Отметим, что субсидия призвана поддержать техническое состояние объектов и их безаварийной работы в зимний сезон  2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе приступили к возведению нового трубопровода.

Фото: Pexels

Теги: водоканал, санкт-петербург, снегоплавительные пункты, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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