В Невском районе приступили к возведению нового трубопровода

В связи с работами движение по Шлиссельбургскому проспекту ограничат на 2 недели.

Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к подключению нового трубопровода в рамках реконструкции сети "Шлиссельбургская" в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что труба будет иметь длину 3,5 км, а ее подключение займёт 2 недели. На это время, до 20 июля, по Шлиссельбургскому проспекту ограничат движение на участке от проспекта Обуховской Обороны до улицы Дмитрия Устинова.

После проведённых мероприятий надежность системы теплоснабжения заметно возрастёт для 30 тыс. жителей района. На следующем этапе рабочим будет необходимо демонтировать временную сеть и восстановить благоустройство территории до начала нового отопительного сезона.

Ранее мы сообщили о том, что в середине августа начнется ремонт эскалаторов на "Звенигородской".

Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"