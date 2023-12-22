В Петербурге в 2024 году более 55 объединений ветеранов и инвалидов получат 13 млн рублей

Компенсации подлежат затраты, которые возникли в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года.

Губернатор Петербурга 6 апреля подписал постановление городского правительства "О Порядке и условиях предоставления в 2024 году субсидий общественным объединениям в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О государственной поддержке общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно постановлению, в 2024 году государственную поддержку в виде субсидий на компенсацию расходов окажут более чем 55 общественным объединениям ветеранов и инвалидов Петербурга.

Им возместят затраты на оплату коммунальных и иных услуг в предоставляемых им в аренду либо в безвозмездное пользование объектах нежилого фонда, находящихся в собственности города. Пресс-служба Смольного

Компенсации подлежат затраты, которые возникли в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года. Общий объем предоставляемых денежных средств составит 13 078 300 рублей.

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Фото: Piter.TV