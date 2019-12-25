Петербург предоставит 3 млн рублей субсидий на проведение исследований и разработок в области сельского хозяйства

В этом году Петербург предоставит субсидии на проведение научных исследований и разработок в области сельского хозяйства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.
Эта мера поддержки осуществляется ежегодно на конкурсной основе. С помощью выплат возмещаются затраты юридических и физических лиц на выполнение научных или научно-технических проектов. Объем субсидий увеличили в прошлом году: для юрлица – с 400 до 600 тыс. рублей, для физлица – с 200 до 300 тыс. рублей.
В 2025 году на выплаты в городском бюджете предусмотрено 3 млн рублей.
Цель – максимальное использование научного потенциала Петербурга для реализации актуальных исследовательских проектов и разработок в сельскохозяйственной сфере, что важно для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Пресс-служба Смольного
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 109 проектов НКО в сфере культуры и искусства получат 1,6 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все