Петербург предоставит 3 млн рублей субсидий на проведение исследований и разработок в области сельского хозяйства

Объем субсидий увеличили в 2024 году: для юрлица – с 400 до 600 тыс. рублей, для физлица – с 200 до 300 тыс. рублей.

В этом году Петербург предоставит субсидии на проведение научных исследований и разработок в области сельского хозяйства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Эта мера поддержки осуществляется ежегодно на конкурсной основе. С помощью выплат возмещаются затраты юридических и физических лиц на выполнение научных или научно-технических проектов. Объем субсидий увеличили в прошлом году: для юрлица – с 400 до 600 тыс. рублей, для физлица – с 200 до 300 тыс. рублей.

В 2025 году на выплаты в городском бюджете предусмотрено 3 млн рублей.

Цель – максимальное использование научного потенциала Петербурга для реализации актуальных исследовательских проектов и разработок в сельскохозяйственной сфере, что важно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 109 проектов НКО в сфере культуры и искусства получат 1,6 млрд рублей.

Фото: Piter.TV