В Петербурге 109 проектов НКО в сфере культуры и искусства получат 1,6 млрд рублей

В Петербурге определены социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат субсидии на проведение мероприятий в области культуры и искусства. На такой вид поддержки от города могут рассчитывать 34 проекта, рассказали в Смольном.

В частности, в их числе – XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий", фестиваль "Детские дни-2025", 22-й Международный Петербургский рок-фестиваль "ОКНА ОТКРОЙ", Архитектурный фестиваль "АРХИТЕКТОН MMXXV" и другие. Итоги первого этапа подвели в июле, тогда отобрали 75 заявок. Среди них, к примеру, – фестиваль DANCE OPEN, фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно", фестиваль Stereoleto.

В 2025 году на предоставление субсидий в бюджете предусмотрено 1,6 млрд рублей.

Фото: pxhere