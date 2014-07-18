  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 109 проектов НКО в сфере культуры и искусства получат 1,6 млрд рублей
Сегодня, 11:48
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 109 проектов НКО в сфере культуры и искусства получат 1,6 млрд рублей

0 0

Итоги первого этапа подвели в июле, тогда отобрали 75 заявок.

В Петербурге определены социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат субсидии на проведение мероприятий в области культуры и искусства. На такой вид поддержки от города могут рассчитывать 34 проекта, рассказали в Смольном. 

В частности, в их числе – XXV фестиваль "Международная неделя консерваторий", фестиваль "Детские дни-2025", 22-й Международный Петербургский рок-фестиваль "ОКНА ОТКРОЙ", Архитектурный фестиваль "АРХИТЕКТОН MMXXV" и другие. Итоги первого этапа подвели в июле, тогда отобрали 75 заявок. Среди них, к примеру, – фестиваль DANCE OPEN, фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно", фестиваль Stereoleto. 

В 2025 году на предоставление субсидий в бюджете предусмотрено 1,6 млрд рублей. 

Ранее на Piter.TV: промышленные предприятия Петербурга получат субсидии на внедрение роботов. 

Фото: pxhere 

Теги: нко, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии