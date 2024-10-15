Промышленные предприятия Петербурга получат субсидии на внедрение роботов

В этом году на выплаты в казне предусмотрено 60 млн рублей.

Промышленные предприятия Петербурга получат от города субсидии на внедрение роботизированных комплексов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 20 ноября в Смольном.

Эта мера поддержки вводится впервые согласно указу президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2026 года". Одна из целей, обозначенных в документе, – вхождение страны в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Если предприятия внедрят оборудование петербургского производства, то компенсируют до 80% затрат. А при внедрении роботов, произведенных на территории других регионов, возмещается до половины трат. За иностранное оборудование вернут 30% средств. Размер субсидии для одной организации не превысит 10 млн рублей. В этом году на выплаты в казне предусмотрено 60 млн рублей.

Внедрение роботизированного оборудования получателями субсидий призвано повысить производительность труда на отдельных участках на 10%. При этом себестоимость продукции снизится на 5-15%. Пресс-служба Смольного

Фото: pxhere