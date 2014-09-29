Малые и средние предприятия Петербурга получат 81 млн рублей субсидий

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Малые и средние предприятия Петербурга получат субсидии из городского бюджета. На эти цели выделен 81 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном 13 ноября.

Получить выплату смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые заключили в 2020-2022 годах договоры микрозайма с некоммерческой организацией "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" без залогового обеспечения. Важное условие, чтобы эти договоры заключались с целью выплаты зарплаты штатным работникам заемщиков и уплаты ими обязательных отчислений по налогам и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

Для получения субсидии заемщик должен подтвердить, что на момент подачи заявки полностью выплатил основной долг и проценты по договорам микрозайма. <…> Максимальный размер субсидии зависит от размера среднесписочной штатной численности и величины средней заработной платы, установленной у получателя субсидии. Пресс-служба Смольного

Фото: pxhere