Петербург выделит субсидии организациям, предоставляющим услугу "тревожная кнопка"
Сегодня, 10:48
С помощью средств могут быть возмещены затраты, понесенные в период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября текущего года.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "Об утверждении Порядка предоставления в 2025 году субсидий в целях оплаты соглашений о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги в социальной сфере по предоставлению социального обслуживания в форме на дому в соответствии с социальным сертификатом". Выплаты получат организации, которые предоставляют услугу экстренной помощи "тревожная кнопка" на дому горожанам, являющимся обладателями социального сертификата. Об этом рассказали в Смольном 12 ноября. 

С помощью средств могут быть возмещены затраты, понесенные в период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября текущего года на оказание госуслуг в соответствии с социальным сертификатом. А сертификат рассчитан на петербуржцев, нуждающихся в социальном обслуживании на дому. 

Фото: Piter.TV 

