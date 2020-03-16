Помощь приютам для бездомных животных удвоили в Ленобласти

На территории региона открыты три новых центра временного размещения животных, ведётся активная подготовка к созданию государственного приюта.

Ленобласть увеличила вдвое объём финансовой помощи приютам для безнадзорных животных. Ранее оказываемые субсидии на покрытие затрат по коммунальным услугам дополнены новыми видами финансирования, направленными на приобретение уличных вольеров и специализированных ветеринарных модулей. Итоги деятельности государственной ветеринарной службы за 2025 год были подведены на очередном заседании областного правительства.

Глава региона Александр Дрозденко оценил работу госветслужбы положительно, отметив, что Ленинградская область сохраняет лидерство в Северо-Западном федеральном округе по стабильности эпидемиологической обстановки. Он подчеркнул важность качественного выполнения поставленных задач и предложил сохранить достигнутые успехи, чтобы предотвратить возникновение негативных ситуаций в дальнейшем.

На территории региона открыты три новых центра временного размещения животных, ведётся активная подготовка к созданию государственного приюта. Регистрация домашних питомцев с использованием биометрической идентификации охватывает уже 81 тысячу особей. Параллельно готовится внедрение современной информационно-аналитической системы, способной объединить все существующие ветеринарные программы и базы данных.

Фото: Pxhere