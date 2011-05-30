Каждый регион, получивший финансирование, представил реальную программу.

Правительство России выделило дополнительно 408,5 млн рублей девяти регионам на улучшение профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", каждый регион, получивший финансирование, представил реальную программу и уже показал, что способен ее выполнять.

Больше всего получил Красноярский край - 109 млн рублей. Площадь региона составляет 2,3 млн квадратных километров, и в отдаленных городах люди умирают от инфарктов просто потому, что машина скорой помощи едет слишком долго. Как полагают авторы поста, здесь нужны мобильные кардиологические бригады, которые смогут быстро добраться до пациента и оказать помощь на месте.

Свердловская область получит 74 млн рублей. Это большой промышленный регион, где живет 4,3 млн человек. Смертность от сердечно-сосудистых болезней здесь составяет 61% от всех смертей. Свердловская область уже поняла, как с этим бороться, уточнили телеграмеры. Местные власти проводят 360 и более выездных акций в год, когда мобильные бригады приезжают в города и районы. Теперь это работает будет расширена.

Костромская область тоже в списке: 43 млн рублей, так что в 2025 году ее бюджет на сердечно-сосудистые дела почти удвоился. Потому что ситуация там действительно серьезная. Но Костромская область предложила конкретное решение: запустить телемедицину, чтобы сельский житель мог получить совет от кардиолога без посещений областной больницы; правильно маршрутизировать пациентов с инфарктом, чтобы они попадали в специализированные отделения; внедрить диагностические тесты для раннего выявления болезней сердца.

В общем правительство выбрало не просто регионы, где есть проблемы, а те территории, которые уже работают над их решением и готовы работать еще эффективнее. Деньги федерального бюджета идет туда, где потребность наибольшая, а система уже доказала, что может их использовать со толком. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

