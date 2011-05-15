НКО в Петербурге получат субсидии на содержание беспризорных животных

Сумма выплаты каждой организации составит половину годовых нужд учреждения в питании животных.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, устанавливающее порядок выдачи субсидий в 2025 году некоммерческим организациям социальной направленности. Информация об этом появилась в сообщении пресс-службы городской администрации.

Документом установлены требования для получения финансовой поддержки, принципы определения размера выделяемых средств и процедура выбора получателей субсидии.

Финансовая помощь предоставляется с целью покрытия части расходов, возникающих в 2025 году на покупку кормов для непромышленных животных, уточняется в тексте постановления.

Сумма выплаты каждой организации составит половину годовых нужд учреждения в питании животных. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию данной меры в бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год запланирован в объеме 52,8 млн рублей.

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