Петербургским вузам предоставят субсидии на обучение по программам среднего профессионального образования

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление городского правительства, касающееся предоставления грантов в форме субсидий государственным образовательным учреждениям высшего образования для реализации программ среднего профессионального образования в 2026 году.

Субсидии будут выделяться по результатам отбора, в котором примут участие 11 государственных вузов, предлагающих программы в таких областях, как информационные технологии, информационная безопасность, электроника и системы связи, мехатроника и робототехника, ветеринария, химический анализ, медицина и дошкольное образование.

В этом году ожидается, что к обучению по программам среднего профессионального образования в высших учебных заведениях вновь приступят 800 студентов. С учетом тех, кто продолжает обучение, а также выпускников 2025–2026 годов, общее количество обучающихся по данным программам к концу года составит 2 608 человек.

Субсидии для государственных вузов на реализацию программ среднего профессионального образования предоставляются с 2022 года. В бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 429,5 миллиона рублей.

