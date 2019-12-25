Частным образовательным организациям в Петербурге передадут субсидии почти на 1 млрд рублей

Эти средства предназначены для покрытия расходов на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ.

Губернатор Петербурга подписал правительственное постановление, предусматривающее выделение субсидий частным образовательным учреждениям в 2025 году. Эти средства предназначены для покрытия расходов на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ. Информация об этом поступила от пресс-службы Смольного.

Правила распределения субсидий разработаны специально для тех частных организаций, которые занимаются дошкольным образованием, а также реализуют основные и дополнительные образовательные программы для детей.

Субсидированные средства могут быть использованы для выплаты заработной платы сотрудникам, закупки учебной литературы и методических материалов, а также для приобретения необходимых инструментов обучения, игр и игрушек. Однако важно отметить, что эти деньги нельзя тратить на обслуживание помещений или коммунальные услуги.

В городском бюджете на 2025 год предусмотрено 948,9 млн рублей для финансирования частных образовательных учреждений.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")