В Смольном назвали район с самой развитой инфраструктурой

Именно на территории этого района Петербурга сочетаются промышленный потенциал с современной инфраструктурой.

Московский район Санкт-Петербурга признан одним из наиболее динамично развивающихся в 2024 году. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, подводя итоги развития района за прошедший год.

"Район стал площадкой для реализации масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей, развитие бизнеса и создание комфортной городской среды" Евгений Разумишкин

По его словам, Московский район сочетает в себе промышленный потенциал с современной инфраструктурой и социальной поддержкой, а также демонстрирует бережное отношение к историческому наследию.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Канонерском острове построят современный склад для хранения продуктов.

Фото: Telegram-канал "Раzумишкин"