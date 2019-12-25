На Канонерском острове построят современный склад для хранения продуктов

В оформлении фасадов выбраны спокойные серые оттенки.

В Петербурге одобрили проект складского комплекса на Канонерском острове. Новое здание появится по адресу дом 3, корпус 1, литера А. Проект разработан компанией "ГК плюс" для ООО "Ингредиенты. Развитие". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Комплекс предназначен для хранения пищевой продукции. В оформлении фасадов выбраны спокойные серые оттенки, чтобы здание органично вписалось в окружающую среду. Кроме того, проект предусматривает благоустройство территории – здесь разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Реализация проекта позволит создать современные условия для хранения продуктов и улучшит инфраструктуру Канонерского острова.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре