В Выборге стартовал сезон весенних субботников

Весенние субботники продлятся до 20 мая.

В Выборге 1 апреля начался сезон весенних субботников, который продлится до 20 мая. Наиболее массовые мероприятия пройдут перед майскими праздниками. Также Выборг планирует поддержать всероссийский субботник, проведение которого запланировано на 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В субботнике 24 апреля примут участие муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, собственники и арендаторы земельных участков, общественные организации, депутаты, а также все желающие.

По вопросам предоставления инвентаря и вывозу собранного мусора жители Выборга смогут обратиться в отдел благоустройства администрации Выборгского района в период с 1 апреля по 20 мая по телефону: 8 (81378) 5-41-71

На данный момент уборку города проводят предприятия, ответственные за содержание автомобильных дорог, тротуаров, парков, скверов.

В этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер. На участке сквера планируется замена всех сетей наружного освещения, лавочек, урн, озеленение территории, создание прогулочных дорожек, зон отдыха.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО