Администрация Выборгского района выйдет на Всероссийский субботник

планах – уборка в исторической части Выборга, в Южном микрорайоне и на других территориях.

В день Всероссийского субботника, 24 апреля, администрация Выборгского района в полном составе выйдет на уборку города. В планах – уборка в исторической части Выборга, в Южном микрорайоне и на других территориях. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Субботник состоится при любой погоде и начнется с 10 часов. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В субботу на уборку планируют выйти представители предприятий "Пирс", "Леноблводоканал", ЛОЭСК, "Газпром-газораспределение", ВСЗ, "Роквул-Север", "Приборостроитель", "Росморпорт", "Порт Логистик" и др.

На этой неделе предприятия, организации, депутаты, волонтеры проводят субботники с 20 по 23 апреля. Недавно депутат ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров вышел на уборку двора в Выборге.

С каждым днем все больше жителей Выборга выходят на уборку города. Заявки на инвентарь и вывоз мусора принимает отдел благоустройства районной администрации.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО