Депутат ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров вышел на уборку двора в Выборге

На выходных местные жители убирали дворовую территорию на Спортивной улице.

Все больше горожан Выборга выходят на улицу, чтобы привести территорию города в порядок. После зимы убирают общественные и дворовые территории. На выходных убирали двор на улице Спортивной. К соседям присоединился и депутат областного ЗакСа Михаил Макаров. По его инициативе субботники здесь проводятся каждую весну.

Пришло время наводить порядок. Хочется, чтобы вокруг дома была чистота. За зиму скопилось много мусора и хочется, чтобы было чище, чем есть на данном этапе. Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти

С каждым годом неравнодушных местных жителей, которые не боятся такой грязной работы, становится все больше.

Выходят неравнодушные жители дома, стараемся привлекать всех, чтобы все следили за чистотой вокруг. Кто-то, конечно, просто наблюдает из окон. Но хотелось бы, чтобы выходили все, чем больше народа, тем чище город будет. Александр Эйвазов, помощник депутата ЗакСа Ленобласти Михаила Макарова

Жительница дома Алина Смирнова рассказала, почему в день уборки она не смогла просто остаться дома.

Я живу в этом доме и неприятно, когда из окна виден мусор, в особенности окурки, даже встречаются бритвы какие-то, прищепки. Алина Смирнова, жительница дома

Сезон субботников набирает обороты, внести свою лепту может каждый. Всероссийский субботник состоится 24 апреля на Батарейной горе.

Видео: МГ "Наш город"