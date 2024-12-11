Студентам СПБ ГУТ грозит уголовное дело за украинское приветствие в стенах вуза

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 13 февраля, в коридоре Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) имени М.А. Бонч-Бруевичабыли задержаны студенты первого и второго курсов. Они дважды прокричали украинское приветствие в стенах учебного заведения.

Как сообщает "Фонтанка", об инциденте полицию уведомил заместитель проректора по безопасности университета. Прибывший патруль забрал юношей в отделение для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанных составлены административные протоколы за публичное демонстрацию символики экстремистской организации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд обязал выпускницу петербургского вуза вернуть стипендию из-за отказа работать в Мариуполе.

Фото: Piter.TV