Студенты шести петербургских вузов прошли в полуфинал инженерного чемпионата CASE-IN

Финальные соревнования пройдут в Москве с 28 по 30 мая.

Одиннадцать студенческих команд из петербургских университетов успешно прошли в полуфинал Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В течение двух месяцев 547 участников разрабатывали решения инженерных кейсов на тему "Технологические инновации", основанные на реальных производственных ситуациях. Оценивали результаты эксперты из партнёрских компаний.

Отборочные этапы прошли команды из шести петербургских вузов, включая Политехнический университет Петра Великого, Университет промышленных технологий и дизайна, Государственный экономический университет и другие. Команда Горного университета досрочно обеспечила себе место в финале.

Финальные соревнования пройдут в Москве с 28 по 30 мая. Победителей и призеров ждут привилегии: поступление в магистратуру и аспирантуру, стажировки в партнерских компаниях и участие в молодежных образовательных форумах.

Чемпионат CASE-IN поддерживает более 170 партнеров, представляющих различные отрасли, включая топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы, атомную промышленность, металлургию и другие направления.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовал процесс слияния двух писательских организаций.

Фото: Пресс-служба CASE-IN