Полицейские установили причастность задержанного студента колледжа к серии мошенничеств в Петербурге

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативники угрозыска установили причастность задержанного студента колледжа к серии мошенничеств в Петербурге.

Как ранее сообщали в МВД, в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Злоумышленники по телефону убедили женщину снять в банке 600 тысяч рублей для передачи курьеру. Сотрудники банка предостерегли пожилую петербурженку от непоправимых последствий, сообщив, что в отношении нее совершается мошенничество и вызвали сотрудников полиции. Полицейские сопроводили пожилую женщину домой и дали ей соответствующие указания, а позже с женщиной связались злоумышленники и сказали передать курьеру наличные. Женщина передала в руки курьеру 600 тысяч рублей, и его тут же задержали с поличным.

Пособником мошенников оказался 18-летний учащийся 3 курса колледжа. Он был доставлен в отдел полиции.

Оперативники установили, что от рук дропа пострадали как минимум еще восемь пожилых граждан, которые отдали более двух миллионов рублей. По словам молодого человека, данную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Там он получал дальнейшие задания, адреса, а затем переводил деньги на криптокошелек.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Видео: МВД