В Петербурге сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников

Потерпевшая приехала в банк 15 января, чтобы снять свои деньги, однако работники заподозрили неладное и вызвали правоохранителей.

В Петербурге сотрудники банка не дали мошенникам обмануть пенсионерку.

По данным АН "Оперативное прикрытие", злоумышленники 12 и 13 января звонили 85-летней жительнице Калининского района и представлялись "работниками Центробанка РФ и ФСБ". Они пугали пожилую женщину "участием в спонсировании терроризма" и заявили, что ее накопления необходимо якобы проверить.

Потерпевшая приехала в банк 15 января, чтобы снять свои деньги, однако сотрудники заподозрили неладное и вызвали правоохранителей. Полиция доставила домой пенсионерку, ей сразу набрали мошенники и уговорили передать наличные курьеру.

Когда пожилая горожанка отдавала неизвестному около подъезда на Светлановском проспекте 600 тыс. рублей, 18-летнего курьера задержали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионеры из Всеволожского района отдали мошенникам 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV