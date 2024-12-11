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В Петербурге сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников
Сегодня, 9:58
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В Петербурге сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников

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Потерпевшая приехала в банк 15 января, чтобы снять свои деньги, однако работники заподозрили неладное и вызвали правоохранителей.

В Петербурге сотрудники банка не дали мошенникам обмануть пенсионерку. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", злоумышленники 12 и 13 января звонили 85-летней жительнице Калининского района и представлялись "работниками Центробанка РФ и ФСБ". Они пугали пожилую женщину "участием в спонсировании терроризма" и заявили, что ее накопления необходимо якобы проверить. 

Потерпевшая приехала в банк 15 января, чтобы снять свои деньги, однако сотрудники заподозрили неладное и вызвали правоохранителей. Полиция доставила домой пенсионерку, ей сразу набрали мошенники и уговорили передать наличные курьеру. 

Когда пожилая горожанка отдавала неизвестному около подъезда на Светлановском проспекте 600 тыс. рублей, 18-летнего курьера задержали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионеры из Всеволожского района отдали мошенникам 6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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