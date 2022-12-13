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Студент-философ из Ленобласти проведёт 12 лет в колонии за 49 ударов ножом по оппоненту
Сегодня, 16:08
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Студент-философ из Ленобласти проведёт 12 лет в колонии за 49 ударов ножом по оппоненту

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Вооружившись ножом, он заманил бывшего молодого человека своей знакомой в лес во Всеволожском районе.

В Ленинградской области вынес приговор в отношении 19-летнего студента философского факультета, который нанёс 49 ударов ножом бывшему молодому человеку своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом уставлено, что 25 сентября 2021 года обвиняемый, вооружившись ножом, заманил бывшего молодого человека своей знакомой в лес во Всеволожском районе. Там он нанёс молодому человеку 49 ударов ножом в область головы, шеи, груди и верхних конечностей. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Суд приговорил убийцу к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано в счет компенсации морального вреда в пользу матери погибшего 2,5 млн рублей.

Ранее на Светлановском проспекте был найден труп полураздетого избитого петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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