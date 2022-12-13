На Светлановском проспекте найден труп полураздетого избитого петербуржца

С места происшествия в отдел полиции доставили троих граждан.

Вечером среды, 8 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов по Светлановскому проспекту лежит полураздетый избитый мужчина. Как удалось установить приехавшим на место полицейским, гражданин уже был мёртв. Об этом стало известно Piter.TV.

В погибшем опознали 42-летнего петербуржца. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

С места происшествия в отдел полиции были доставлены трое мужчин 49, 39 и 29 лет, также проживающие в домах по Светлановскому проспекту. В их отношении составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что погибшую петербурженку на Бухарестской перед смертью пытали.

Фото: Piter.TV