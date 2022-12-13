Погибшую петербурженку на Бухарестской перед смертью пытали

Предполагается, что девушке было около 20 лет.

Стало известно, что погибшую петербурженку, которую нашли сегодня в подъезде дома на Бухарестской, пытали. Об этом пишут "Невские новости".

Предполагается, что девушке было около 20 лет. Перед смертью убийца несколько дней пытал ее ванной. На теле девушки были многочисленные ожоги. Возможно, от горячей воды.

Напомним, что на Бухарестской нашли труп неизвестной женщины (на вид 40 лет) с термическими ожогами различных частей тела неустановленной давности. Днём 7 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что сосед из квартиры дома по Бухарестской улице выволок из своей квартиры на лестничную площадку женщину в бессознательном состоянии с окровавленными ногам. По подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний мужчина. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперты прокомментировали конфликт школьниц в Химках с поножовщиной. Девочка нанесла своей однокласснице множественные ранения из-за ссоры.

Фото: Piter.tv